Agi.it - Maxi blitz al Parco Verde di Caivano: in corso sgombero di 36 case occupate abusivamente

AGI - In esecuzione in parte tre decreti di sequestro per 240 unità immobiliari delubicate nei comparti A, B e C del complesso residenziale. I decreti erano stati emessi dal gip del tribunale di Napoli Nord. L'operazione di notifica è ine impegna forze dell'ordine, polizia locale ed esercito. Il reato contestato è quello di occupazione abusiva di edifici. Ilinfatti è un complesso di edilizia popolare e le abitazioni sono di proprietà del Comune. Neldell'inchiesta che ha portato al provvedimento, erano state identificate 419 persone che occupavano senza titolo l'alloggo in cui abitavano e/o spazi condominiali, cui è stato contestato il delitto di invasione arbitraria finalizzata all'occupazione di pubblici edifici. Verifiche documentali e al catasto hanno mostrato l'elusione anche del versamento di canoni.