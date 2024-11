Ilrestodelcarlino.it - L’Under 18 batte l’Inter: prima a +5

Immediato riscatto del Cesena Under 18 dopo il ko di Roma (2-0 per i giallorossi). I bianconeri di Lantignotti con reti di Ridolfi e Galvagno hanno superato 2-1, a Villa Silvia,di Carbone, quinta in classifica. I romagnoli nel recupero dell’undicesima giornata hanno così rafforzato il proprioto portando a cinque i punti di vantaggio sul Torino in seconda posizione. La squadra bianconera in dodici partite non ha mai pareggiato, perdendone due e vincendo le altre, 28 gol segnati e 12 incassati. È il bianconero Ridolfi a rompere l’equilibrio al quarto d’ora del primo tempo portando avanti il Cavalluccio mentre nella seconda frazione ci pensa il subentrato Galvagno a realizzare il raddoppio. Nel finale gli ospiti accorciano con Moressa ma i bianconeri gestiscono con ordine l’ultima parte del match.