Oasport.it - LIVE VakifBank Istanbul-Milano 2-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: le turche dominano il secondo set, 25-18

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Markova da zona 41-4 Aceeeeeeeeeeee Egonuuuuuuu1-3 Diagonale Egonu da zona 21-2 Errore0-2 Muroooooi Dalderooooop0-1 Diagonale di Daalderop da zona 425-18 primo tempo Gunes! Dominio delin questoset senza storia24-18 Errore al servizio Vakif21-15 La fast di Yuan20-15 Promo tempi Danesi20-14 Muro di Yuan19-14 Errore al servizio18-14 Errore al servizio Vakif18-13 Primo tempo Yuan17-12 Vincente a Egonu da seconda linea17-11 Errore16-11 Vincente Van Ryk da zona 215-11 Out Bosetti da zona 415-10 Primo tempo Kurtagic15-9 Errore al servizio14-9 Mano out di Egonu da zona 214-8 La parallela di Van Ryk da zona 213-8 A segno Markova12-8 Murata anche Sylla, ma Konstantinidou appare in grandissima difficoltà.