Le storie di parco Lambro | Tre colline sulle macerie e i mitici festival proletari

Treartificiali, costruite con ledi vecchie case distrutte durante la Seconda guerra mondiale: l’antica città vive sotto l’erba e la terra di, un’ampia area verde fra Cimiano, Lambrate e Segrate. Realizzato nel 1936 e solcato dall’ominimo fiume, fu riqualificato negli anni ‘50, perché gli alberi vennero tagliati durante la guerra per ricavarne legna da ardere. Al suo interno alcune aree a foraggio coltivate a “marcita”, l’antica tecnica dei monaci cistercensi, ma anche una pista da skate, due laghetti e cinque cascine. Negli anni ‘70 ospitò ildelato giovanile, la più importante manifestazione controculturale dell’epoca. "Ma ancora oggi organizzano eventi come corse non competitive edi skate, oltre ai rave notturni", racconta Anna Marchi, che abita vicino.