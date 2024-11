Davidemaggio.it - La Cura è lo spin off medical de Le Iene

E’ Gaetano Pecoraro l’inviato scelto per La– Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, il nuovooff de Lein onda stasera, giovedì 28 novembre 2024, in prima serata su Italia 1. Il programma ha come finalità principale quella di condurre i telespettatori in un viaggio nella sanità di oggi e di domani. Uno speciale che, oltre ad approfondire gli abissi delle liste d’attesa infinite e delle strutture da incubo, porrà l’accento sulle eccellenze della ricerca e sulle terapie d’avanguardia. Scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo, Lepresentano: La– Tutto ciò che devi sapere per stare meglio vedrà Pecoraro muoversi all’interno dalle sale operatorie dell’Istituto Europeo di Oncologia. Ad accompagnarlo Paolo Veronesi, oncologo e direttore del programma di Senologia allo IEO, e Leonardo Mendolicchio, psichiatra dell’Istituto Auxologico.