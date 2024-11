Lanazione.it - Il Forum Risk dei big. Direttori sanitari oggi la convention

I dati aggiornati al 31 agosto estratti dal portale Fascicoloo Elettronico 2.0 del Ministero evidenziano che a livello nazionale sono messi a disposizione degli utenti il 79% dei documenti. Ma tra giugno e agosto 2024 solo il 18% dei cittadini ha consultato il proprio fascicoloo elettronico almeno una volta. "Il Fascicoloo Elettronico rappresenta una leva strategica per migliorare accessibilità, continuità delle cure e integrazione dei servizie socio-- ha detto Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe intervenuto almanagement in sanità in corso al palaffari - Il Pnrr, grazie a un investimento dedicato, mira ad arricchire e armonizzare i Fse, rendendoli interoperabili e connettendo tra loro le infrastrutture digitali". Tuttavia, ad, "persistono significative diseguaglianze regionali che privano molti cittadini delle stesse opportunità di accesso e utilizzo".