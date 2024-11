Il Canada si interroga su come abbia fatto questo cervo a trovarsi addosso un giubbotto catarifrangente

Leggi su Open.online

Guidando per le strade delnon è rarodi fronte a un. Ma un animale con questa livrea, gli abitanti di McBride, cittadina nella Columbia Britannica, non lo avevano mai visto. Ritratto nelle foto condivise sui social dagli increduli cittadini è unconun. La domanda che tutti si fanno éa indossarlo. A sollevare il caso per prima, il 25 novembre, è stata Andrea Arnold, giornalista della testata locale Rocky Mountain Goat, una storia poi ripresa anche dal Guardian.descrive la reporter, le zampe dell’animale passano perfettamente nei fori dele la cerniera centrale è ben chiusa,se qualcuno lo avesse infilato all’artiodattilo premurandosi di imbacuccarlo bene.Illegale stuzzicare (e vestire) i cerviOra la cittadina sinon solo su chivestito il, ma anche sul perché lo avrebbe