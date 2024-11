Il battibecco Salvini-Calenda da Vespa | Grande Elon Musk gli altri ministri di Trump non li so Leggi i giornali ti fa bene! – Il video

Leggi su Open.online

«Vivek Ramaswamy è un ragazzo in gambissima. Assieme asarà incaricato di portare avanti un progetto di modernizzazione della macchina pubblica americana. Glinon li conosco.». Avrebbe proseguito il suo intervento il ministro dei Trasporti Matteose non fosse stato interrotto da un Carloscandalizzato (e forse pure un po’ divertito). «Ma come non li conosci? Stanno su tutti i», obietta il segretario di Azione durante la presentazione del nuovo libro di BrunoHitler e Mussolini. «Ho il brutto vizio, per garantire il mio fegato, di non leggere i», azzardain replica. Apriti cielo. «Quindi, il vicepresidente del Consiglio non sa chi è stato nominato da, ma dà un giudizio meraviglioso su quello che farà», affonda pubblicamente il colpo