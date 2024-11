Secoloditalia.it - Fisco, avanti con fiducia. Giorgetti: “Italia promossa nella Ue, perché nessuno ne parla?”

Via libera aula del Senato, con il voto di, al dl, con 100 voti a favore, 46 contrari e un astenuto. Il testo passa ora alla Camera. In aula erano presenti 147 senatori e altrettanti i votanti. A favore hanno votato, compatti, i gruppi di maggioranza (Coraggio-Udc, Fratelli d’, Forzae Lega). Tutte contrarie le opposizioni (viva, M5s, gruppo Misto e Pd) e l’unico astenuto è il senatore Meinhard Durnwalder del gruppo delle Autonomie.tutta.elogia il ruolo dell’UeIl ministro dell’Economia Giancarlointervenendo in Aula al Senato a nome del governo, ha poi commentato le fibrillazionimaggioranza sul ddl fiscale. “Queste cose sono sempre accadute, quindi non dobbiamo enfatizzare troppo, l’importante come si dice nel calcio è che regga la difesa.