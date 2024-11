Liberoquotidiano.it - "Ecco come ci stanno fregando": banana in mano, Mario Giordano mai così scatenato | Video

In Polvere di stelle, film del 1973 Alberto Sordi e Monica Vitti sono i protagonisti, lei una soubrette d'avanspettacolo, lui capocomico. Insieme cantano e ballano un motivo che diverrà cult: “Ma ‘ndo vai (se lanon ce l'hai)”. Per quella performance, sicuramente, i due attori saranno stati pagati, in valuta dell'epoca, con un compenso notevole. Difficilmente, però, saranno riusciti ad ottenere 12 miliardi di lire, tradotto in euro 6 milioni di euro, che, invece, è la cifra (per la precisione 6,24 milioni) per la quale è stata venduta all'asta da Sotheby's l'operadian, cioè laattaccata ad un muro bianco con un nastro adesivo grigio di Maurizio Cattelan. Già, 6 milioni di euro, un'enormità. Ma com'è possibile che un semplice frutto, che al mercato costa supera di poco i 30 centesimi, all'improvviso valga milioni e milioni di euro? Ne è scioccato anchea Fuori dal Coro, programma di approfondimento dei temi d'attualità e politica di Rete 4, al punto da farci un siparietto tra il serio ed il grottesco, in cui dialoga con il regista e dice: “Lo sai Marco quanto vale una? 6 milioni di euro,non ci credi? Falla vedere, dai,la qui 6 milioni di euro! Ladi Cattelan, venduta all'asta, per 6 milioni di euro.