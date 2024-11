Lettera43.it - È stato scarcerato in Argentina l’ex brigatista Leonardo Bertulazzi

La giustiziaha ordinato la scarcerazione del, accogliendo un ricorso della difesa e riconoscendo che la revoca dello status di rifugiato, decretata dal governo di Javier Milei, non era effettiva al momento dell’arresto diavvenuto lo scorso 29 agosto. Nella sentenza, emessa dalla Camera federale di Cassazione, si rilevano inoltre elementi di «arbitrarietà» e considerazioni «dogmatiche» nelle sentenze di primo grado e di appello che avevano negato la scarcerazione dimembro delle Brigate Rosse, èarreinla scorsa estate dopo 44 anni di latitanza, in seguito alla revoca del suo status di rifugiato politico, riconosciuto nel 2004 dalla Commissione nazionale per i rifugiati. Condannato in Italia nel 1997 a 27 anni di carcere per reati come sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata,era legato al rapimento di Pietro Costa nel 1977, che fruttò un riscatto di 1,5 miliardi di lire.