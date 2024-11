Ilfoglio.it - Doctor Odyssey, medical drama patinato in una nave di lusso

Leggi su Ilfoglio.it

Love Boat 2.0 con il tocco glam di Ryan Murphy. Questa la descrizione sintetica (e solo in parte impietosa) didisponibile su Disney+ con un Joshua Jackson in grande spolvero (come sempre, per altro). Max Bankman è il nuovo medico di bordo di una lussuosada crociera. Dottore capace, laurea a Yale, ha deciso di accettare la proposta di diventare il medico responsabile di un enorme parco giochi galleggiante che naviga a tre ore dalla costa. La sua squadra è formata dagli infermieri Philippa Soo e Sean Teale (triangolo sentimentale assicurato) e tutti si muovono sotto la supervisione del comandante Robert Massey (Don Johnson). I casi medici da affrontare vanno dall’intossicazione da crostacei a uomini caduti in mare. Sono un pretesto narrativo per raccontare il mondo didella, gli intrallazzi tra personale medico e ospiti della crociera (che variano in ogni episodio), il tutto condito da costanti escursioni sulla terra ferma che aggiungono materiale narrativo e possibili elementi di avventura.