Del Piero presidente Figc: "Devono invitarti"

L’ex numero 10 della Juventus rompe il silenzio e dice la sua verità sulla possibile candidatura alla guida della Federcalcio“Se non ti invitano, non è che puoi presentarti da solo”. Alessandro Del, dopo giorni di voci sulla sua possibile candidatura alla guida della, rompe il silenzio e dice quella che è la sua verità.Del: “”(LaPresse) – Calciomercato.itNello studio di ‘Sky’, dove ha commentato le gare di Champions League, l’ex capitano della Juventus spiega il suo punto di vita: “Non mi sono alzato una mattina e ho detto: ‘mi candido’. Per candidarsi in, serve qualcuno che ti porti e nessuna componente della Federcalcio mi ha chiesto oggi di ricoprire questo ruolo”.Delquindi ha continuato: “A Sky sto benissimo, ma sono una persona aperta e disponibile.