Da Giuliana una cena benefica per raccogliere fondi per l'Amazzonia che brucia

Bergamo. Una causa solo apparentemente lontana, un dramma che si sta quotidianamente consumando sì a migliaia di chilometri di distanza dalla Bergamasca, ma nei prossimi anni potrebbe avere conseguenze anche nel nostro territorio., il polmone verde della Terra,: principalmente, a causa dello sfruttamento intensivo della foresta per la produzione di legname.Lo sa bene il comitato bergamasco “Il legno: dalla natura alle cose” che da oltre 12 anni organizza eventi per promuovere l’utilizzo del legno come materiale sostenibile: nella sera di giovedì 28 novembre alle 20 avrà luogo una ‘con musica’ alla Trattoria Da, un’iniziativapera sostegno dell’ecosistema del.“Tutto è nato quasi ‘per caso’, parlando con una signora brasiliana – racconta Orazio Agazzi, membro del comitato e promotore dell’iniziativa insieme a Ylenia Colombo -.