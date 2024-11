Formiche.net - Con un Ue più a destra, l’Italia sarà più centrale. Parla Curti Gialdino (Sapienza)

Leggi su Formiche.net

La Commissione incassa il via libera dell’Aula di Strasburgo. Ma, all’esito del voto, non si può non notare il cambio di morfologia politica che ha caratterizzato la maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen. Una sintesi piuttosto differente rispetto a quella che l’aveva sostenuta nel luglio scorso all’indomani delle consultazioni elettorali. Ma forse l’errore di valutazione è stato quello di applicare i criteri della politica nazionale alle istituzioni europee. Certo è che il baricentro si è spostato a. Prima di allarmarsi, però, vanno colte le opportunità – prima di tutto per– che questo nuovo assetto potrà portare. Ed è attorno a questo che Formiche.net ha ragionato assieme a Carlo, già ordinario di diritto dell’Unione europea allae vicepresidente dell’Istituto diplomatico internazionale.