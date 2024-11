Bergamonews.it - Commissione Europea, Magoni: “Fratelli d’Italia sarà decisiva nelle politiche UE”

Nella giornata di mercoledì 27 settembre, durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, é avvenuta la votazione per l’elezione dellaguidata da Ursula Von Der Leyen, che vede nel ruolo di vice presidente e Commissario alla coesione e al PNRR l’italiano Raffaele Fitto.“É stata per me una grande emozione essere in aula oggi per la votazione della nuova. Sono molto soddisfatta e orgogliosa per l’elezione di Raffaele Fitto, la migliore persona che il partito potesse indicare a ricoprire un ruolo di così alto prestigio e responsabilità”.“É un risultato storico per l’Italia ottenuto grazie al grande lavoro di Giorgia Meloni in Europa e questo ha sviluppato un vero e proprio psicodramma nella sinistra. La sua nomina deriva da un chiaro mandato popolare, dal voto di milioni di persone che hanno dato fiducia al Presidente Meloni e al governo di centrodestra ma questo per la sinistra non conta”.