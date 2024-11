Lanazione.it - Cinge nos Virgo, la Sacra Cintola. Tutti i segreti del nostro simbolo

Leggi su Lanazione.it

Nellala città ha riconosciuto la sua identità religiosa, storica e di tradizione, in un legame che ha riunito tutta la comunità pratese. Arriva come strenna di Natale il libro "nos. Prato e il Sacro Cingolo mariano: storia, arte, fede e tradizione" di Virginia Barni, storica dell’arte in servizio all’Archivio di Stato, con i contributi di Giancarlo Calamai, a lungo cerimoniere del comune di Prato; del canonico Luca Rosati, cerimoniere vescovile durante l’episcopato di Gastone Simoni e di Thessy Schoenholzer Nichols, tra i massimi esperti di tessuti antichi; fotografie di Giorgio Misirlis e Paolo Tosi. Presentazione introduttiva del vescovo Giovanni Nerbini, della sindaca Ilaria Bugetti, della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Diana Toccafondi e del direttore del museo dell’opera di Firenze, monsignor Timothy Verdon.