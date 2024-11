Agi.it - Caso Alessandro Basciano: Sophie Codegoni in procura per raccontare la sua verità

Leggi su Agi.it

AGI -negli uffici delladi Milano per essere risentita nell'ambito del fascicolo nato dalle sue denunce per di stalking contro l'ex compagno, arrestato e scarcerato dopo 48ore dalla stessa giudice che aveva emesso la custodia cautelare in carcere. All'audizione partecipano il pm Antonio Pansa e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano. Gli inquirenti vogliono fare luce su alcuni punti poco chiari a partire dalla presunta remissione della prima querela del 9 dicembre 2023 cheavrebbe fatto lo scorso marzo di cui, pero', non c'è traccia nel fascicolo d'indagine. Inoltre le sarà chiesto di fornire la sua interpretazione ad alcune conversazioni depositate dalla difesacon toni sereni e pacati cui non emergerebbe uno suo stato d'ansia e paura per i comportamenti del 35enne.