Ilrestodelcarlino.it - Blitz nei ’negozietti’. Scarsa igiene, chiusi due generi alimentari

Duedi via Achille Cantoni, traversa di corso Mazzini, sono stati"per carenza degli aspetti igienico sanitari e fino al loro ripristino" dalla polizia locale di Forlì. Sono state inoltre comminate diverse diffide amministrative, notificate per "omessa esposizione dei prezzi, degli orari di apertura e chiusura, mancata etichettatura di alcuni prodotti, sequestro di pesce e distruzione di alimenti scaduti o mal conservati in ulteriori tre esercizi in altre vie del centro storico". In particolare, le mirino degli agenti municipali è finita una pescheria; e pure questa rischia, secondo gli inquirenti, "un provvedimento di chiusura fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie". Sono questi i risultati di controlli congiunti, eseguiti da polizia locale di Forlì e dell’AuslAlimenti, iniziati nella seconda metà di novembre, che hanno interessato le vie del centro storico, tra cui via Ravegnana, corso Mazzini e via Cantoni.