Gaeta.it - Blitz dei carabinieri a Varna: smantellata rete di spaccio di cocaina con tre arresti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una recente operazione deidi Bressanone, supportati dall’intervento del Comando di Vipiteno, ha portato alla luce un’importantedidioperante nel comune di. L’operazione, denominata “Flavus“, ha consentito l’esecuzione di un’ordinanza cautelare per tre uomini di origine tunisina, tutti in situazione di irregolarità sul territorio italiano. Contestualmente, sono stati denunciati altri quattro individui, sempre di origine tunisina, per violazioni legate alla loro presenza irregolare nel paese.Dettagli dell’operazione “Flavus”Ilè culminato con perquisizioni effettuate in due diverse abitazioni, utilizzate come basi operative dagli indagati. Durante queste operazioni, è stato possibile sequestrare un totale di 55 grammi di, già suddivisa in dosi pronte per la distribuzione, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e una bilancia di precisione.