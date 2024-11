.com - Biliardo / I team jesini tutti sul pezzo, si va verso il giro di boa

Leggi su .com

Passion Jesi sempre protagonista ini campionati (regionale e provinciale). Il Circolo Cittadino prova l’aggancio alla griglia play off, la Bocciofila Jesina va a punto con la coppia Matera-CarlettiVALLESINA, 28 novembre 2024 – Venerdì 26 novembre si è giocata la 9° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, la 11° giornata del campionato provinciale di serie A e la 9° giornata del campionato provinciale di serie B.PASSION JESIIl PASSION 1 ha pareggiato 3 a 3 in casa con Sant’Elpidio. Vincono Bassi (100-76), Bellavita (100-64) e la coppia Buratti/Filonzi (80-64).Il PASSION 2 pareggia 3 a 3 in trasferta contro il 14 Febbraio 4. Vincono Bolognini (100-79), Morganti (100-81) e Casali (100-59). Bolognini parte male, non si perde d’animo, rimonta e porta a casa il punto.