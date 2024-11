Ilfattoquotidiano.it - Ben Sulayem, il Grande Dittatore della Fia: dalla protesta dei piloti alle epurazioni, cresce il dissenso nel mondo della F1

Da Fia a Eia: la Federazione internazionale dell’automobile sembra essere diventata un Emirato internazionale dell’automobile. Non c’entra però nulla la provenienza geografica del presidente, l’emiratino Mohammed Ben, quanto le modalità di gestione delinterno, dei non allineatipolitiche dei vertici. Chi non si conforma viene messo a tacere, attraverso licenziamenti (talvolta mascherati da dimissioni) o minacce di pesantissime sanzioni economiche. Gli ultimi ricambi in alcuni ruoli di verticefederazione, uniti alla presa di posizioneGpda, l’associazione dei, contro il diktat sulla correttezza del linguaggio da utilizzare, rappresentano gli ultimi due episodi di una gestione, da parte di Ben, più da sovrano-che da presidente.Da quando è guidata da George Russell, la Gpda non ha mai brillato per intraprendenza.