"Bcc di Napoli a sostegno dell’economia portuale"

L’economia del mare è trainante di un settore che è in continua crescita e che nell’ultimo anno ha assunto migliaia di persone. Si parlerà anche dei dati economici nel convegno ’I porti di domani. Valori e strategie di un’eccellenza infrastrutturale italiana’ oggi al Centro Congressi Stazione Marittima del Molo Angioino aPorto. L’iniziativa, organizzata anella sede dell’Autorità di Sistemadel Mar Tirreno Centrale, vede i principali protagonisti italiani del compartoe nautico italiano ed è realizzata in partnership con Autorità di Sistemadel Mar Tirreno Centrale, BCC, Enel, Grimaldi Lines, SACE e TIM Enterprise. "La Bcc di– afferma Amedeo Manzo, dottore commercialista, fondatore e presidente della Banca di Credito Cooperativo di– è in prima linea per assistere l’economia del porto della città, sia con strumenti avanzati come il project financing dedicato alla realizzazione di nuovi porti per accrescere l’offertadi, e sviluppare assieme i diversi business collegati, sia con iniziative come la Fabbrica Italiana dell’Innovazione, nata accanto al porto, per promuovere l’innovazione e la ricerca in un’area della città che oggi deve essere in continuo sviluppo.