Tvplay.it - Ancelotti al passo d’addio, fissata la data: il Real Madrid ha scelto il sostituto

Leggi su Tvplay.it

Il tecnico italiano rischia grosso, pronto il prossimo nome ed un incontro con la dirigenza.Carlorischia di dover dire addio alprima del previsto. Il momento che sta vivendo la squadra spagnola è piuttosto critico ed è soprattutto la Champions League, proprio quella di cui il tecnico italiano è il re, a rischiare di buttarlo fuori dalla squadra.alla: ilhail(LaPresse) tvplay.itSi, proprio lui che di Champions League ne ha vinte 5 da allenatore (record) e 2 da giocatore, si trova adesso al 24° posto in classifica con la concreta possibilità di non qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea. Certo, in campionati si trova al secondo posto a soli 4 punti dal Barcellona, ma ala Champions ha un altro sapore.