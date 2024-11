Lanazione.it - Una nuova Estra contro Treviso. Si punta al rilancio di Paschall

Una settimana di assestamento per l’che, dopo gli addii di Brajkovic e Childs, deve inserire nel gruppo Smith e, speriamo presto, Kemp. Un compito non facile per coach Markovski, che già arrivando in corsa non ha ancora avuto modo e tempo per dare alla squadra la sua impronta di gioco e adesso si trova anche alle prese con dover mettere dentro due elementi nuovi all’interno di un gruppo che fino ad ora non è apparso molto coeso. Organizzare il lavoro non è facile, ma è anche vero che il tecnico biancorosso ha esperienza e professionalità per affrontare la situazione. Intanto l’amichevole giocata da PistoiaReggio Emilia ha consegnato a Markovski undecisamente più in palla e se non ancora al massimo della forma almeno in grado di poter competere e dare una mano alla squadra.