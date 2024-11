Davidemaggio.it - Un Paso Adelante Next: il cast del reboot

Leggi su Davidemaggio.it

La Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz riapre le sue porte pronta ad accogliere giovani aspiranti artisti di talento, nelUn, gratis e in esclusiva, da oggi su Mediaset Infinity.Ilsi arricchisce con nuovi personaggi:Lucas Velasco, attore e modello argentino, nella serie interpreta Luiso, un professore di recitazione che ama mettere alla prova i propri studenti, riservato ed è circondato da un alone di mistero.Lucas Velasco (Luiso) in UnMarta Guerras, attrice spagnola, nella serie interpreta Sira, insegnante di canto e danza moderna. Diretta e spontanea, ama l’avventura, provare cose nuove e uscire dalla sua zona di comfort. Da un anno e mezzo ha una relazione con Silvia, con la quale sta vivendo però un momento critico.Marta Guerras (Sira) in UnMónica Maranillo, attrice spagnola, nella serie Andrea, la tipica figlia di papà che ha sempre ottenuto tutto.