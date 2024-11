Thesocialpost.it - Tragedia a Latiano: muore 15enne in un incidente stradale

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammaticoha colpito, nel brindisino. Un ragazzo di appena 15 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, mentre era alla guida del suo scooter. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica.Soccorsi inutili: il decesso prima dell’arrivo in ospedaleSul luogo dell’sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, che hanno trasportato ilal pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi in condizioni gravissime. Purtroppo, il ragazzo è deceduto prima di poter ricevere le cure necessarie, lasciando la comunità disconvolta da questa tragica perdita.Indagini in corsoLe autorità stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’