Oasport.it - Torna l’appuntamento con la Notte degli Oscar tuttoBICI

Leggi su Oasport.it

È un appuntamento davvero speciale, quello con lain programma giovedì 28 novembre a Milano. Sarà infatti l’edizione numero 30 del premio nato nel 1995 insieme alla rivistae creato per rendere omaggio al meglio del ciclismo italiano in ogni categoria.Dal 1995 il premio istituito dal mensilee dal sitoweb.it chiama alla ribalta grandi campioni affiancati da giovani speranze del ciclismo e racconta le loro emozioni, che hanno come filo conduttore la grande passione per la bicicletta.Così sul red carpet dellasfileranno gli Esordienti Nicole Bracco, Carlo Ceccarello e Riccardo Longo, gli Allievi Maria Acuti e Lorenzo Campagnolo, gli Juniores Chantal Pegolo e Lorenzo Mark Finn (campione del mondo della categoria), l’Under 23 Edoardo Zamperini e l’Elite Sergio Meris.