Movieplayer.it - Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren star della nuova serie di Guy Ritchie

Leggi su Movieplayer.it

I tre protagonistiideata da Guy, ancora senza un titolo ufficiale, saranno Tom. Saranno Tomi protagonistidi Guyche sarà prodotta per Showtime e Paramount+. Le riprese degli episodi del progetto, ancora senza un titolo ufficiale e in precedenza indicato come The Associate, sono attualmente in corso a Londra. I ruoli affidati alleTomavrà nello show la parte di Harry Da Souza, un mediatore per contofamiglia Harrigan.interpreterà Conrad Harrigan, a capo di una famiglia di criminali irlandesi basata a Londra e capo di Harry., infine, sarà Maeve Harrigan, la moglie di Conrad .