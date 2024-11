Zonawrestling.net - TNA: Léi Y?ng Lee (Xia Li) firma con la compagnia

Importante innesto per la divisione Knockouts della TNA. È arrivata infatti quest’oggi la conferma delladi un’atleta ex WWE: Léi Y?ng Lee, che molti ricorderanno come Xia Li dai suoi trascorsi a Stamford. Per lei si tratta del primo contratto dopo la fine del rapporto di lavoro con la WWE ad aprile, ed è un accordo molto importante, che arriva due mesi dopo il suo debutto ufficiale in TNA e soprattutto pochi giorni dopo il suo primo incontro titolato. Lo scorso weekend infatti Lee ha sfidato Masha Slamovich per il titolo Knockouts in un incontro a Bloodsport, uscendo sconfitta ma guadagnando il rispetto di fan e avversari.BREAKING: @TheLeiYingLee signs with TNA! FULL DETAILS: pic.twitter.com/TWOvorJ7kS— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 26, 2024“Grandi cose all’orizzonte”Lee ha commentato la, ringraziando i fan per il supporto e promettendo di portare sul ring la versione migliore di sé.