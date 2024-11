Biccy.it - Tamberi a Belve: il vip che l’ha bloccato e il collega che l’ha deluso

Nonostante l’aria da bravo ragazzo, ieri sera Gianmarcoha dimostrato di essere una vera belva. Lo sportivo ha risposto a tutte le domande di Francesca Fagnani, senza falsa modestia e soprattutto evitando di svicolare come fanno (malissimo) molti vip ospiti di. Gianmarco ha ammesso senza troppi problemi di essere il numero uno in Italia nel suo sport e di suscitare un po’ di invidia nei suoi colleghi.“Ammetto che ci tengo molto di più al parere di chi mi vuole bene, piuttosto che pensare a chi è infastidito dai miei comportamenti. Che rapporto ho con gli hater e se sono un uomo invidiato? Ho ricevuto molta più notorietà rispetto allo sport che faccio. I saltatori in alto di solito non sono così popolari come magari sono io ad oggi e questa cosa può infastidire e lo capisco. Ad esempio, se fossi un nuotatore che torna da Parigi con una medaglia al collo e vedo un altro atleta che arriva undicesimo in finale e si parla più di lui che di me, a me darebbe fastidio.