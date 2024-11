Movieplayer.it - Squid Game 2, il trailer svela i nuovi giochi della seconda stagione

Manca sempre meno al debuttoserie dei record su Netflix che stavolta si arricchirà dimortali Netflix ha diffuso in streaming un nuovoper ladi, chenuove terrificanti sfide mortali nel colorato giocomorte che farà di nuovo da sfondo alle vicende dei protagonisti. Nellaserie coreana di successo, che verrà diffusa in streaming in anteprima il 26 dicembre, il vincitorepassata edizione, il Giocatore 456 (interpretato da Lee Jung-jae) torna alla sadica competizione per porre fine alloe salvare altre vite. Tornato all'interno, cerca di allenare gli altri 455 partecipanti in un round fatale di Red Light, Green Light - ma .