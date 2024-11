Thesocialpost.it - Spinta giù dal bus viene palpeggiata da uno sconosciuto: salvata da una donna che passava per caso

Leggi su Thesocialpost.it

Enorme paura vissuta da una ragazza che è statagiù da un bus,e baciata da uno. L’aggressione a sfondo sessuale è avvenuta domenica 24 novembre a Settequerce, frazione di Terlano, piccolo Comune dell’Alto Adige a pochi chilometri da Bolzano. Per sua fortuna, però, è intervenuta un’altrachedi lì in auto proprio in quel momento, riuscendo a mettere in fuga l’aggressore.Leggi anche: Sedicenne violentata mentre va a scuola, arrestato un uomoLa dinamica dell’aggressioneSecondo quanto ricostruito finora, una ragazza di 25 anni sarebbe stata avvicinata da un giovane mentre si trovava su un bus della linea extra-urbana Bolzano-Merano. Ad un certo punto il malintenzionato ha costretto la sua vittima scendere alla fermata di Settequerce dove l’uomo, approfittando del buio e della poca illuminazione,e baciata.