Rugby, le franchigie sono ancora la soluzione giusta per il movimento italiano, ma…

Con la conclusione della finestra di test match internazionali tornano questo fine settimana i campionati nazionali – o transnazionali – per club. E tornano, dunque, in campo la Benetton Treviso e le Zebre Parma. E dopo gli impegni dell’Italia torna,una volta, il tema sull’utilità di avere duein Italia e se questa sia laper il.A guardare la lista delle convocazioni per i test match autunnali si vede come 22 dei 34 azzurri arrivassero proprio da Benetton Treviso e Zebre Parma. Degli altri 12, undici giocano all’estero, mentre l’unico giocatore proveniente dalla Serie A Elite era Giulio Bertaccini del Valo. Messosi, però, in mostra come permit player delle Zebre Parma.È evidente e normale che giocare settimanalmente a livello internazionale, affrontare gli stessi giocatori che poi si affronteranno nei test match o al Sei Nazioni aiuta a crescere.