Roberto Alessi su Barbara d'Urso: "Torna in Rai a maggio, fonte autorevole" – il programma che potrebbe condurre

Ci risiamo, la notizia è uscita di nuovo e ora si parla addirittura di “fonti autorevoli”.verso la Rai. A dirlo questa volta èche su Instagram ha scritto: “in Rai. Me lo assicurano e le fonti sono più che autorevoli. Incrocio le dita per lei“. La notizia l’ha messa anche sulla copertina del suo Novella 2000 attualmente in edicola. “: è fatta,in Rai. Dadi nuovo in tv, ci assicurano“.Quale? Se dovesse entrare dal portone principaleambire alla conduzione di Estate in Diretta, spin off estivo de La Vita in Diretta. Unche negli ultimi anni è stato condotto prima da Roberta Capua e poi da Nunzia De Girolamo che in Rai è amatissima. Ipotizzare un suo allontanamento per far spazio aè difficile, ma non impossibile.