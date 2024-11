Thesocialpost.it - Rimini, ex consigliere FI Massimo Crivellari, muore in un incidente stradale: aveva 49 anni

Unha spezzato la vita di, 49, excomunale di Santarcangelo ed esperto tecnico alla Irce. La tragedia è avvenuta martedì sera, intorno alle 18.30, lungo la Marecchiese, a Pietracuta.stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, proprio all’uscita dal lavoro. Una Citroen C3, condotta da un 40enne diretto verso Novafeltria, lo ha investito in pieno, scaraventandolo violentemente sull’asfalto.Leggi anche: Tragedia a Latiano:15enne in unI soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Considerata la gravità della situazione, è stata allertata anche l’eliambulanza da Bologna, attrezzata per voli notturni. I tentativi di rianimaresono stati disperati e prolungati.