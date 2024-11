Oasport.it - Raffaele Pelligra e Simone Conte si tingono d’oro nel sincro dalla piattaforma ai Mondiali 2024 giovanili

Quarta giornata di gare che va in archivio con il sorriso per l’Italia in questidi tuffi a Rio de Janeiro (Brasile). Nella prova delmaschilehanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo e conquistare un oro di grande prestigio nella rassegna iridata che terminerà domenica 1° dicembre.I due azzurrini, dopo aver ottenuto 92.40 negli obbligatori, hanno saputo esprimersi molto bene nei liberi. Sono arrivati 70.08 punti con il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, 64.35 con il triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato e ben 74.86 punti con il triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato., quindi, hanno totalizzato un punteggio di 301.71 e hanno preceduto i messicani Emilio Trevino Laureano e Alejando Flores Jimenez con 295.