Pavard e Acerbi infortunati, Bisseck si candida! In crescita all'Inter

Con l’infortunio di Benjamindurante Inter-Lipsia e di Francescocontro il Verona, Simone Inzaghi si affida ancora a Yannper coprire i vuoti nella difesa nerazzurra. Il giovane difensore tedesco siancora in difesa. TALENTO E VERSATILITÀ – Yann, protagonista di una stagione in costante, ha già dimostrato di essere una risorsa preziosa per la retroguardia interista. In questa fase, sarà probabilmente impiegato sia come braccetto di destra nella difesa a tre, posizione che ha ricoperto in diverse occasioni, sia come centrale, ruolo delicato che richiede una leadership tattica e una grande attenzione. La sua capacità di alternarsi tra queste due posizioni è una delle ragioni per cui Inzaghi si fida di lui. Conai box eindisponibile, l’inserimento dinon è solo una necessità ma anche un’opportunità per consolidare la sua importanzano del gruppo.