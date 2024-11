Nba 2024 2025 | Lillard trascina Milwaukee Lakers ko a Phoenix

Leggi su Sportface.it

Prosegue la regular season di Nba con cinque partite nella notte. Non c’è Antetokounmpo esul parquet di Miami.batte iin casa e San Antonio passa a Utah. Perdono ancora i WizardsRISULTATI E CLASSIFICA(9-9) passa a Miami (7-8) 106-103. Damiansi carica sulle spalle i Bucks e porta 37 punti, 3 rimbalzi e 12 assist in 38 minuti sul parquet. In doppia cifra Brook Lope (13 punti), Bobby Portis (11 punti), Pat Connaughton (10 punti+8 rimbalzi) e Taurean Prince (10 punti). Jimmy Butler (23+4+5) e Tyler Herro (18+5+5) ci provano fino alla fine. Quinto successo in fila per la squadra di Doc Rivers. Tornano Kevin Durant (23 punti) e Bradley Beal (23 punti) e(10-7) batte i Los Angeles(10-7) in casa 127-100. Devin Booker ne aggiunge 26 con 10 assist e i Suns tornano a sorridere dopo cinque ko consecutivi.