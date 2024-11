Spazionapoli.it - Napoli, omaggio di Lukaku da brividi a Maradona: il gesto è virale (VIDEO )

Romeluè stato autore di un bellissimoa Diego Armandoche è diventato subito.Il, dopo aver battuto domenica scorsa la Roma, si sta preparando per la gara di domenica prossima. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla trasferta di Torino per sfidare la squadra di Paolo Vanoli.I partenopei, dunque, avranno di fronte a loro un altro team in seria difficoltà. Tra gli uomini a cui si affiderà Antonio Conte per battere il Torino bisogna sicuramente inserire Romelu. Nel frattempo, però, il belga è stato autore di una Diego Armandoche ha fatto subito il giro sia dei social che dei vari media.fa girare una maglia diper non scrivere sopra il nome dell’argentinoRomelu, infatti, non ha voluto mettere il suo autografo sul nome del ‘Pibe de Oro‘.