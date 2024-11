Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Man torna alla Parata del Ringraziamento: un omaggio al design di John Romita Sr.

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo un decennio di assenza,-Mana sfilare tra i grattacieli di New Yorkfamosa Macy’s Thanksgiving Day Parade. La sua ultima apparizione risale al 2014, ma quest’anno il supereroe Marvel rientra in grande stile con un pallone dalcompletamente rinnovato, ispirato al celebre tratto dell’artistaSr., che ridisegnò l’Uomo Ragno nel 1966.Il ritorno del Tessiragnatele dopo 10 anniIl personaggio ha debuttato nellanel 1987, diventando una presenza costante fino al 1998, quando il primo pallone fu ritirato.-Man è poito brevemente nel 2009, ma questa sarà la sua prima apparizione in una nuova veste dal 2014, offrendo ai fan uno spettacolo che celebra la sua eredità artistica e il suo carisma iconico.