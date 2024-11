Ilfattoquotidiano.it - Mercato globale del carbonio tra luci e ombre: le regole adottate alla Cop non sciolgono i dubbi sui progetti per tagliare le emissioni

Il nuovodellediprende forma tra. Dopo quasi dieci anni di discussioni, la Cop sul clima di Baku, in Azerbaigian, ha approvato lepreviste nell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi del 2015. Si prevedono meccanismi di cooperazione internazionale per raggiungere i target climatici e si ridisegna il sistema di scambi nel quale un credito diequivale a una tonnellata di CO2 ridotta, evitata o sequestrata dall’atmosfera. Il nuovo meccanismo può partire dal 2025 con nuovi standard da rispettare per guadagnare crediti dicon, come quelli di ri-forestazione o legati alle rinnovabili, attraverso cui i Paesi più ricchi e inquinanti acquistano “compensazioni” per la riduzione dellenei Paesi in via di sviluppo.