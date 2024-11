Lopinionista.it - Manfredi (Anci): “Per efficienza Pnrr serve più spazio ai Comuni”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “La gestione delha dimostrato in maniera uniforme, con performance del Mezzogiorno in alcuni casi migliori rispetto ad altre parti del Paese, che le amministrazioni pubbliche più efficaci della realizzazione del Piano sono stati proprio i. Se vogliamo un cambio di passo nella qualità dell’amministrazione del Paese, dobbiamo dare più ruolo aie assicurare loro piùnella programmazione”. Lo ha detto Gaetano, presidente dell’e sindaco di Napoli, intervenendo stamani alla presentazione del 51esimo Rapporto Svimez sul Mezzogiorno.“Sindaci econoscono molto bene le esigenze dei territori – ha sottolineato– quindi vanno inseriti in una pianificazione di area vasta, che può anche rispondere ad esigenze più puntuali dei territori”. Il presidentesi è detto convinto che “è il momento di dare piùaisia nel campo della gestione che della realizzazione delle infrastrutture, ma anche nel rapporto con la Commissione europea.