LIVE – Torres-Milan Futuro 0-1 Coppa Italia Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Lascritta di, match dello stadio Vanni Sanna valevole per gli ottavi di finale didi. La compagine padrona di casa si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, sulla falsa riga di quella dello scorso anno, e adesso ha intenzione di riscattarsi contro i meneghini dopo il pareggio ottenuto in campionato. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 novembre alle ore 18:00. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.(3-5-2): Petriccione; Idda, Coccolo, Mercadante; Zambataro, Casini, Brentan, Guiebre Masala; Nanni, Goglino. A disp.: Zaccagno, Petricciuolo, Dametto, Scotto, Mastinu, Diakite, Fischnaller, Fois, Antonelli, Giorico, Fabriani, Varela, Zecca.