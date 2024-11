Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: indiano leggermente impreciso, lascia al cinese più spazio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:43 Ecco la posizione attuale, conche ha 49 minuti sull’orologio eun’ora e 25 minuti.Just as in Game 1,has started blitzing out the best moves — this time 16.Rh8! https://t.co/5f4xGz83GS#pic.twitter.com/RMGuQaZJFF— chess24 (@chess24com) November 27,11:42gioca 16. Th8, ritornando a mettere pressione sulla colonna h proprio al momento opportuno e aprendo la strada a Cg7 alla prossima come mossa per scoprire le carte in attacco della Torre.11:40 All’atto pratico, ora il Nero ha improvvisamente molto piùsul quale manovrare, mentre il Bianco è come se si fosse “rinatanato” all’interno di una zona nella quale non ha più, almeno al momento, vere opzioni per crearsi un vantaggio in tempi brevi.