Oasport.it - LIVE Aston Villa-Juventus 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: grande occasione per Watkins!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43? Poche opportunità per Koopmeienrs in questo primo tempo.41? Sinistro di Conceicao che impegna Martinez.39? Weah con il destro sfiora l’incrocio dei pali.37? Miracolo straordinario di Di Gregorio su.35? Partita che viaggia su ritmi estremamente lenti.33? Cambiaso a giro di destra manda fuori oltre la traversa.31? Difficoltà dellain fase offensiva.29? Fallo di Conceicao in attacco.27? Locatelli per Koopmeiners, pallone troppo lungo.25? Sinistro di McGinn respinto da Kalulu.23? Cambiaso per Yildiz che manca il controllo del pallone in area di rigore.21? Conceicao ruba palla in attacco ma l’azione regredisce in difesa.19? Sinistro di Yildiz che finisce fuori, primo squillo del giovane giocatore turco.17? Punizione di Digne che finisce sulla barriera.