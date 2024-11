Gaeta.it - Ladispoli: nasce un nuovo spazio per il “dopo di noi” grazie a un intervento urbanistico

Facebook WhatsAppTwitter Un importante passo verso la creazione di una struttura destinata al “di noi” è in fase di attuazione a, con l’obiettivo di rispondere alle necessità delle famiglie con disabilità. L’Amministrazione locale ha infatti assicurato l’impegno nell’assegnazione delle risorse a sostegno delle politiche sociali, sottolineando il valore fondamentale di garantire sicurezza e supporto alle fasce sociali più fragili. Questo progetto non si limita solo alla gestione economica, ma cerca anche di costruire relazioni stabili con le associazioni del territorio, creando una rete di supporto per coloro che affrontano quotidianamente le sfide legate alla disabilità.La priorità delle politiche sociali nell’amministrazioneIl Sindaco e la sua giunta hanno sempre considerato le politiche sociali come un aspetto cruciale della loro amministrazione.