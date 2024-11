Gaeta.it - La traviata diventa una graphic opera: l’incontro tra lirica e fumetto a Bologna

Facebook WhatsAppTwitter L’Orchestra Senzaspine dicontinua a sorprenderci con nuove produzioni improntate sull’accessibilità e l’inclusione. Questa volta, il capolavoro di Giuseppe Verdi, La, che andrà in scena il 29, 30 novembre e l’1 dicembre al Teatro Duse, si trasforma in una “”. L’evento propone un’unione singolare tra lae il mondo del, creando un’esperienza multisensoriale per il pubblico.Un’innovativa: la fusione di linguaggiNella realizzazione di La, la regia di Giovanni Dispenza continua la tradizione avviata con Rigoletto e Il Trovatore, i due precedenti titoli della cosiddetta “trilogia popolare” dell’Orchestra Senzaspine. Queste opere hanno riscosso un grande successo, portando il pubblico ad avvicinarsi alla grandeattraverso linguaggi moderni e varie forme artistiche.