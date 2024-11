La storia di Deborah Vanini, morta dopo aver rinunciato alle cure contro il cancro per permettere a sua figlia di nascere. «Non lo sai ancora, ma mi hai letteralmente salvato la vita

Leggi su Open.online

«Il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, ho scoperto anche die un tumore al quarto stadio. Uno shock». È il 22 settembre quando, 38enne di Como, scrive sui social la sua. Pochi giorniesser diventata mamma, con la nascita dellaMegan.haper poter proseguire la gravidanza e farsua. La donna se ne è andata via due mesila avuta tra le sue braccia. Una SCELTA, precisava lei, a caratteri cubitali qualche mese fa: «Scelte più grandi di noi, sullache avevamo creato. Messi davanti alla più difficile al mondo per un genitore, decidere per lao meno dei propri figli. Ho pianto notti intere per la paura, per la tensione, per i dubbi.. ho perso la via, mi sono disperata, chiesto perché proprio a me, a noi».