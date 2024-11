Dilei.it - Kate Middleton, William in assetto di guerra e lei affascina lo sceicco

è pronta adre l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, con un viaggio in carrozza insieme. Mentrepartecipa a un’esercitazione militare in tuta mimetica, sparando con la mitragliatrice. Ma procediamo con ordine.riceve l’emiro del QatarIl Palazzo ha annunciato il prossimo evento pubblico cui parteciperà. La Principessa del Galles accoglierà l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, e la prima moglie Jawaher in visita a Londra. Si unirà quindi a Re Carlo e Camilla che accompagneranno i loro illustri ospiti nella processione in carrozza lungo il Mall fino a Buckingham Palace, dove saranno salutati dalla Guardia d’Onore.dovrebbe essere presente anche al pranzo di Stato. La sua partecipazione all’evento segna un altro passo avanti verso la guarigione e la ripresa a tempo pieno degli impegni di Corte.